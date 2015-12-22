السيسي: لن أبقى فى الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يبقى فى الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب وأنه جاء بإرادة شعبية للحفاظ على البلاد وسلامة أمن المصريين .

وقال الرئيس السيسي – فى خطابه اليوم الثلاثاء خلال احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف الذى نظمته وزارة الأوقاف – “جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم”، متسائلا “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة فى 25 يناير؟، هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟.

وأضاف “انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن اذكر اسمها أنها تعانى منذ 30 عاما ولاتستطيع أن ترجع والدول التى تدمر لا تعود”.

وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يقبل أن تضيع مصر، وقال “أنا لا أخاف من أحد ولكن كل خوفى على المصريين ومن يحب الله والناس يبنى ويعمر ويصبر فمصر بحاجة إلى العمل ونكران الذات” .

وأوضح السيسي أن موقع الرئاسة وضعه أمام مسئوليات جسام وأنه سيحاسب أمام الله على سلامة وأمن 90 مليون مصرى، وقال موجها حديثه للشعب “وأنتم أيضا ستحاسبون معى على ماذا فعلتم وأن كنتم اعنتونى وهل بذلتم الجهد لإعانتى فى مسئوليتى”، مستشهدا بقوله تعالى “اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنك على كل شئ قدير”.

ا ش ا