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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ خطوط انحدار ومحطة رفع مياه الشرب بدسوق

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ خطوط انحدار ومحطة رفع مياه الشرب بدسوق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ خطوط انحدار ومحطة رفع مياه الشرب بدسوق
تابع اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء المشروعات الجارى تنفيذها بقرية شابة بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقرية، منها مواقع تنفيذ خطوط الانحدار داخل القرية وشوارعها الرئيسية.

وبلغت نسبة التنفيذ 70% من خطوط الانحدار، ومشروع محطة رافع مياه الشرب بالقرية بعد تطويرها وعددها أربع مواتير مياه شرب جديدة، ومحطة رافع الصرف الصحى للقرية بعد تنفيذ 70% والوقوف على حل مشكلة تنفيذ خط الطرد الذى يمر بجانب الأراضى الزراعية.

وعقد رئيس مركز ومدينة دسوق، اجتماعاً مع الأهالى لتحديد مساحات حرم الصرف وتنفيذ خط الطرد وتعويض الأهالى عن أضرار تلفيات الأراضى الزراعية نتيجة مخلفات الحفر، ورصف طريق الكردواة وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع من اليوم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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