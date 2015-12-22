بعد إيقاف بلاتيني.. مالك نادي مالاجا: الحمد لله

(إفي): احتفل مالك نادي مالاجا الإسباني، الشيخ القطري عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل ثاني، بعبارة "الحمد لله" على قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني.

وعقب معرفته بالعقوبة الموقعة بحق بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم أو إداري أو رياضي أو أي نوع من الأنشطة، لثماني سنوات، نشر آل ثاني عبر الشبكات الاجتماعية تعبيرات فيها أيدي تصلي وعبارة "الشكر لله" وأخرى "هناك رب يأخذ بحق المظلومين".

وجاء رد فعل المالك القطري لمالاجا بعد العقوبة التي أقرها الويفا بحق نادي مالاجا في ديسمبر 2012 بالإيقاف عام دون خوض بطولات أوروبية لعدم الالتزام بقواعد الاتحاد الخاصة بـ"اللعب المالي النظيف".

وفي الشأن الرياضي، وعقب الفوز على أتليتكو مدريد بهدف نظيف، تستمتع كتيبة مالاجا بخمسة أيام أجازة، ولن تعود للتدرب قبل يوم السبت المقبل، للإعداد لمواجهة ليفانتي يوم 30 من الشهر الجاري في مدينة فالنسيا.

وخلال هذا اللقاء عاد الحارس الكاميروني لمالاجا، كارلوس كاميني، لمعادلة رقمه القياسي السابق مع إسبانيول بخوض 54 مباراة متتالية في الليجا، حيث لعب الموسم الماضي 38 جولة إضافة لمباريات هذا الموسم الـ16 كاملة، وذلك تحت إمرة المدرب خافي جارثيا.

ولم يخسر مالاجا في آخر أربع جولات بالليجا، لكنه لا يزال قريبا من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط من المراكز الثلاثة الأخيرة.