أخبار عاجلة

6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد إيقاف بلاتيني.. مالك نادي مالاجا: الحمد لله

Google+ Print
بعد إيقاف بلاتيني.. مالك نادي مالاجا: الحمد لله بعد إيقاف بلاتيني.. مالك نادي مالاجا: الحمد لله

(إفي): احتفل مالك نادي مالاجا الإسباني، الشيخ القطري عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل ثاني، بعبارة "الحمد لله" على قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني.

وعقب معرفته بالعقوبة الموقعة بحق بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم أو إداري أو رياضي أو أي نوع من الأنشطة، لثماني سنوات، نشر آل ثاني عبر الشبكات الاجتماعية تعبيرات فيها أيدي تصلي وعبارة "الشكر لله" وأخرى "هناك رب يأخذ بحق المظلومين".

وجاء رد فعل المالك القطري لمالاجا بعد العقوبة التي أقرها الويفا بحق نادي مالاجا في ديسمبر 2012 بالإيقاف عام دون خوض بطولات أوروبية لعدم الالتزام بقواعد الاتحاد الخاصة بـ"اللعب المالي النظيف".

وفي الشأن الرياضي، وعقب الفوز على أتليتكو مدريد بهدف نظيف، تستمتع كتيبة مالاجا بخمسة أيام أجازة، ولن تعود للتدرب قبل يوم السبت المقبل، للإعداد لمواجهة ليفانتي يوم 30 من الشهر الجاري في مدينة فالنسيا.

وخلال هذا اللقاء عاد الحارس الكاميروني لمالاجا، كارلوس كاميني، لمعادلة رقمه القياسي السابق مع إسبانيول بخوض 54 مباراة متتالية في الليجا، حيث لعب الموسم الماضي 38 جولة إضافة لمباريات هذا الموسم الـ16 كاملة، وذلك تحت إمرة المدرب خافي جارثيا.

ولم يخسر مالاجا في آخر أربع جولات بالليجا، لكنه لا يزال قريبا من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط من المراكز الثلاثة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع