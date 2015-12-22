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نجم يوفنتوس السابق مدربا جديدا لتيجري الأرجنتيني

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نجم يوفنتوس السابق مدربا جديدا لتيجري الأرجنتيني نجم يوفنتوس السابق مدربا جديدا لتيجري الأرجنتيني

(إفي): أعلن نادي تيجري الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الإيطالي من أصل أرجنتيني ماورو كامورانيزي مدربا له، في ثاني تجربة له بعد أن درب من قبل كوراس دي تيبيك المكسيكي.

ونشر النادي على حسابه بموقع (تويتر) "ماورو كامورانيزي هو المدير الفني الجديد لتيجري. في الساعات المقبلة سيوقع عقدا يربطه (بالنادي) لمدة 18 شهرا".

وسيحل اللاعب السابق المتوج بطلا للعالم مع إيطاليا في 2006 بديلا للمدرب السابق جوستافو ألفارو، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي.

وقال كامورانيزي (39 عاما) في تصريحات تليفزيونية اليوم "تأهبت كثيرا لهذه اللحظة. يسعدني كثيرا أن أكون المدرب الجديد لتيجري. يتبقى فقط توقيع العقد، فكل ما عدا ذلك تم الاتفاق عليه. منذ أن عدت إلى البلاد للاعتزال وأنا أفكر دائما في العمل بالتدريب".

وأضاف لاعب الوسط السابق الذي اعتزل في أبريل 2014 "من الصعب مقارعة الكبار على لقب الدوري الأرجنتيني، لكننا سنحاول ذلك بما لدينا من أسلحة".

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