تقرير في الجول – محمد النني الخيار الأفضل لأرسنال مقارنة بوانياما وكارفاليو

يبدو وأن أرسين فينجر مدرب أرسنال قد حدد المركز الذي يريد تدعيمه في سوق انتقالات يناير هو مركز لاعب الوسط بعد إصابات طالت فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا وميكيل أرتيتا وجاك ويلشير.

صرح فينجر قبل أيام أن فريقه سيدخل سوق انتقالات يناير لتدعيم مراكز بالفريق، وذلك التصريح دعمه تقرير جريدة "ميرور" الذي قال إن هناك 3 لاعبي وسط على رادار البروفيسور الفرنسي.

وليس من عادة فينجر القيام بصفقات للفريق الأول في يناير إطلاقا ففي الفترة منذ يناير 2011 حتى يناير الماضي لم ينهي فينجر صفقات شتوية للفريق الأول سوى ناتشو مونريال وجابرييل باوليستا.

إذا لا يمكن توقع أكثر من صفقة لفينجر في السوق المقبل، قد تكون محمد النني.

تقرير "ميرور" ذكر أن لاعب وسط ساوثامبتون الكيني فيكتور وانياما قد يكون الأقرب لأرسنال، ولكن وانياما ارتبط اسمه كثيرا بأرسنال دون تحرك.

الاسم الثاني هو البرتغالي ذو الأصول الأنجولية ويليام كارفاليو لاعب وسط سبورتنج لشبونة، وهو لاعب ارتبط به أرسنال لأكثر من سوق انتقالات دون تحرك أيضا.

أما الاسم الثالث هو محمد النني، فأين يقف نجم بازل السويسري من منافسيه على الإنضمام لأرسنال؟

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من أجل تقييم لاعب الوسط المدافع -المركز الذي يتمسك به فينجر- لابد من مقارنة بعض العناصر من خلال أرقام هذا الموسم.

ومن أجل مقارنة أكثر عدالة خصوصا أن النني وكارفاليو يلعبان في الدوري السويسري والبرتغالي على الترتيب فيما يلعب وانياما في إنجلترا، ستتم المقارنة عبر مباريات الدوري الأوروبي بالنسبة للنني وكارفاليو ومباريات الدوري بالنسبة لوانياما.

القدرة على استرجاع الكرة

أرقام النني في الدوري الأوروبي وصلت إلى 2.4 افتكاك للكرة في المباراة الواحدة وقطع للكرة مرتين مع ارتكاب 1.4 معدل أخطاء في المباراة.

أما كارفاليو فافتك الكرة 2.3 مرة في المباراة الواحدة مع قطع الكرة مرة واحدة ومعدل أخطاءه 1.3 في المباراة.

وانياما افتك الكرة 2.9 مرة في المباراة الواحدة وقطعها 2.6 مرة في المباراة الواحدة ومعدل أخطاءه 1.8.

أرقام اللاعبين الثلاثة متقاربة بشكل كبير وإن تفوق وانياما في استرجاع الكرة لكن مع ارتكاب أخطاء أكثر فيما تظل أرقام النني أفضل من كارفاليو.

التمرير

النني يمرر حوالي 92 كرة في المباراة ونسبة نجاحه في التمرير 92.4% ويسجل تمريرة حاسمة واحدة في المباراة.

كارفاليو يمرر حوالي 48 كرة في المباراة الواحدة بنسبة نجاح 86.2% ويسجل أيضا تمريرة حاسمة وحيدة في المباراة.

أما وانياما فيمرر حوالي 50 كرة في المباراة مع نسبة نجاح 82.6% و0.6 تمريرة حاسمة.

تفوق واضح للنني في نسبة نجاح تمريراته وهو أمر يهتم به أرسين فينجر كثيرا في أداءه مع مدفعجية شمال لندن.

هجوميا

بمقارنة جميع مباريات الثلاثي هذا الموسم نجد أن النني سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 28 ظهور بقميص بازل وأن كارفاليو سجل هدفين وصنع واحدا في 14 ظهور.

أما وانياما فلم يسجل أو يصنع في 20 ظهور بقميص ساوثامبتون.

تاريخ الإصابات

مجمل الأيام التي غابها النني للإصابة مع بازل كانت 17 يوما في 2013 علما بأن اللاعب في موسمه الرابع في سويسرا.

أما وانياما فغاب 62 يوما للإصابة طوال مشواره.

كارفاليو مدة إصاباته كانت أطول بـ72 يوما غياب للإصابة.

الخبرة الدولية

النني صاحب الـ23 عاما صار أحد أعمدة منتخب مصر مسجلا 40 ظهور دولي و3 أهداف.

لاعب منتخب كينيا فيكتور وانياما صاحب الـ24 عاما سجل 32 ظهور وهدفين.

أما كارفاليو الذي يبلغ من العمر 23 عاما فلديه 15 ظهورا دوليا رفقة منتخب كريستيانو رونالدو دون تسجيل أي أهداف.

السعر في السوق

طبقا لموقع transfermarkt.com فإن سعر النني يصل لـ3،75 مليون يورو.

وانياما فسعره يصل لـ15 مليون يورو أما كارفاليو فيبلغ سعره 26 مليون يورو.

الحكم

تلك الأرقام توضح تفوق النني على منافسيه من حيث التمرير والمساهمة الهجومية مع أرقام جيدة دفاعيا.

النني أيضا هو أكثر هؤلاء اللاعبين خبرة دولية ويستطيع فينجر الحصول عليه بسعر أقل من نظيريه.

ما قد يقوي شوكة وانياما على الثنائي النني وكارفاليو هو خبرته في الدوري الإنجليزي حيث يلعب مع ساوثامبتون قادما من سيلتيك الأسكتلندي منذ موسم 2013/2014.

لكن في ظل إصابات أرسنال المتعددة قد ينظر فينجر لتاريخ النني المشرف مع الإصابات وبعده عنها مقارنة بوانياما وكارفاليو.