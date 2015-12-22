بريطانيا: سنرسل جنودنا الى إقليم هلمند الأفغاني

قالت بريطانيا، يوم الثلاثاء، إنها أرسلت عسكريين إلى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان بعد تقارير بأن منطقة سانجين على شفا السقوط في يد مقاتلي حركة طالبان.

وقال حاكم هلمند، يوم الاثنين، إن الشرطة الأفغانية صامدة في مواجهة مقاتلي طالبان الذين يحاصرون مجمعها ومبنى حاكم المنطقة في سانجين ولكن الطرق المؤدية إلى البلدة تقع تماما تحت سيطرة طالبان.

وحذر من أن الوضع معرض للخروج تماما عن السيطرة.

وقالت بريطانيا إن عددًا صغيرًا من الأفراد أرسل إلى هلمند للقيام بدور استشاري. وأنهت بريطانيا عملياتها القتالية في أفغانستان العام الماضي ولكن لها نحو 450 جنديًا هناك لتدريب ومساندة الجيش وقوات الأمن الأفغانية.

وذكرت صحيفة لندن تايمز أنه تم إرسال وحدة تضم نحو 30 جنديًا من القوة الجوية الخاصة البريطانية وما يصل إلى 60 من القوات الأمريكية الخاصة لمساعدة القوات الأفغانية في الدفاع عن البلدة، ولكن وزارة الدفاع قالت إن الفريق لن يشارك في القتال.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع “هؤلاء الأفراد جزء من فريق أكبر من حلف شمال الأطلسي يقدم المشورة للجيش الوطني الأفغاني… لم ينشروا للقيام بدور قتالي ولن يجري نشرهم خارج المعسكر.”

ويشهد إقليم هلمند وهو مركز رئيسي لزارعة الأفيون ومعقل لحركة طالبان قتالا منذ شهور في الوقت الذي يصعد فيه المسلحون هجماتهم.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي من تدهور الوضع الأمني في أفغانستان وقيمت أداء قوات الأمن الأفغانية بأنه “غير متوازن ومرتبك”.

وقتل 6 جنود أمريكيين في أفغانستان يوم الإثنين في هجوم نفذه انتحاري بدراجة نارية مستهدفًا دوريتهم قرب قاعدة باجرام الجوية.