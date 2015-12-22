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«الهجان» يناقش آليات العمل المقترح لتعليم الكبار ومحو الأمية في قنا

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«الهجان» يناقش آليات العمل المقترح لتعليم الكبار ومحو الأمية في قنا «الهجان» يناقش آليات العمل المقترح لتعليم الكبار ومحو الأمية في قنا

 

عبدالحميد الهجان، محاظ قنا

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بأعضاء المجلس الإقليمي لتعليم الكبار، لمناقشة آليات العمل المقترح لتعليم الكبار بحضور روؤساء مجالس المدن ومديري المديريات وممثلي المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وأعلن “الهجان”، خلال الاجتماع عن تفعيل مبادرة بعنوان “قرية بلا أمية”، وذلك من خلال اختيار قرية بكل مركز لمحو الأمية بها، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تعميم هذه المبادرة على جميع القرى حتى تكون المحافظة خالية تمامًا من الأمية، لافتًا إلى أهمية دور المسجد والكنيسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم ندوات توعية بأهمية التعليم وتحفيز الدارسين، للإقبال على فصول محو الأمية .

وأضاف محافظ قنا، أن محو الأمية يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وأداة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية، مؤكدًا على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية، لتحقيق خطة المحافظة في القضاء على الأمية .

 

 

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