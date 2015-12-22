البرلمان اليوناني يصوت بالإجماع لصالح الاعتراف بفلسطين

صوت البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين اليونانيين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”رحبت حركة ‘فتح’ بالقرار، وأشادت ‘بنضوج العلاقة بين فلسطين واليونان عبر سنوات طويلة جدا من تواصل القيادة الفلسطينية مع أصدقائنا اليونانيين’.

وقالت إن اليونان ‘بيت صديق ونحن نثمن هذه الخطوة النوعية كمثال تحتذيه الدول، ويرفع من عزة اليونان دولة وشعبا في العالم، من حيث قدرتها على اتخاذ موقف سياسي أخلاقي عادل تجاه شعبنا’.