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حوار في الجول - لاعب سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر

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حوار في الجول - لاعب سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر حوار في الجول - لاعب سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لديه تسجيلات تكشف عن تورط أطراف في منح رشوة لحكام مباريات الدوري الممتاز.

وتوعد مرتضى، قائلاً: "سأفضحهم أمام جميع القنوات ووكالات أنباء العالم، انتظروا فضيحة متورط فيها شركات كبيرة وبالتسجيلات".

وأضاف عبر قناة (LTC): "قبل المؤتمر الصحفي، سأتقدم ببلاغ للنائب العام، لحبس المتورطين".

طالع - مرتضى: أجهز قنبلة لوجيه أحمد ستسجنه.. والزمالك لن يلعب في وجوده

وواصل: "انتظرني يا جمال يا علام، ستعرف كم الفساد ومافيا رشوة الحكام في مباريات هذا الموسم، وترى بنفسك كم القذارة".

واختتم رئيس الزمالك: "قدم استقالتك واحترم نفسك يا جمال يا علام".

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