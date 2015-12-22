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اتحاد الكرة: مباريات الدوري ستقام ظهرا أثناء بطولة إفريقيا لليد

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اتحاد الكرة: مباريات الدوري ستقام ظهرا أثناء بطولة إفريقيا لليد اتحاد الكرة: مباريات الدوري ستقام ظهرا أثناء بطولة إفريقيا لليد

يستعد اتحاد الكرة للإعلان عن مجموعة من التعديلات على جدول بطولة الدوري الممتاز خلال شهر يناير المقبل.

وأشار عامر حسين مدير لجنة المسابقات إلى أنه يدرس تعديل مواعيد مباريات الأسبوع الـ13 في ظل إمكانية خوض منتخب مباراتين وديتين في يناير.

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة أن بطولة كأس أمم أفريقيا لليد ستفرض أيضًا مجموعة من التعديلات على جدول الدوري.

وأوضح أنه سيراعي خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير المقبل إقامة مباريات الدوري ظهرًا لتفادي التعارض مع مباريات بطولة أفريقيا لليد التي ستقام بحضور الجماهير.

وأشار إلى أنه سيراعي أيضًا تخفيف العبء على الجهات الأمنية، وستتم إقامة مباريات الدوري في القاهرة خلال الأيام التي ستتوقف فيها بطولة أفريقيا لليد.

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