أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' صفقات الأهلي ليست زينة '

Google+ Print
' صفقات الأهلي ليست زينة ' ' صفقات الأهلي ليست زينة '

توجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمكتب النائب العام لشرح "قنبلة وجيه أحمد" التي قال أمس الاثنين إنه سيوضحها في مؤتمر صحفي بالنادي اليوم الثلاثاء.

وقال منصور أمس إنه "لديه تسجيلات تكشف عن تورط أطراف في منح رشوة لحكام مباريات الدوري الممتاز." (طالع التفاصيل)

كما صرح قبلها بيوم إنه بصدد الكشف عن "قنبلة" ستتسبب في حبس وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام .

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال مسابقة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 في مباراة شهدت احتساب ركلتي جزاء ضد النادي الأبيض وطرد لاعبه علي جبر ولاعب الجيش عبد العزيز توفيق.

وطالب مرتضى برحيل وجيه أحمد وجمال علام عن اتحاد الكرة.

ورد وجيه أحمد أمس على هجوم مرتضى منصور عليه وعلى لجنة الحكام عبر FilGoal.com مشددا على وجود هجمة شرسة وإساءات بالغة تعرض لها قضاة بدون وجه حق أو جريمة ارتكبوها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع