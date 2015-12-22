' صفقات الأهلي ليست زينة '

توجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمكتب النائب العام لشرح "قنبلة وجيه أحمد" التي قال أمس الاثنين إنه سيوضحها في مؤتمر صحفي بالنادي اليوم الثلاثاء.

وقال منصور أمس إنه "لديه تسجيلات تكشف عن تورط أطراف في منح رشوة لحكام مباريات الدوري الممتاز." (طالع التفاصيل)

كما صرح قبلها بيوم إنه بصدد الكشف عن "قنبلة" ستتسبب في حبس وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام .

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال مسابقة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 في مباراة شهدت احتساب ركلتي جزاء ضد النادي الأبيض وطرد لاعبه علي جبر ولاعب الجيش عبد العزيز توفيق.

وطالب مرتضى برحيل وجيه أحمد وجمال علام عن اتحاد الكرة.

ورد وجيه أحمد أمس على هجوم مرتضى منصور عليه وعلى لجنة الحكام عبر FilGoal.com مشددا على وجود هجمة شرسة وإساءات بالغة تعرض لها قضاة بدون وجه حق أو جريمة ارتكبوها.