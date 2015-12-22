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مجلس التعاون الخليجى يحمل العراق المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين

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مجلس التعاون الخليجى يحمل العراق المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين مجلس التعاون الخليجى يحمل العراق المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين

> حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء العراقية المسؤولية عن سلامة القطريين المخطوفين فى جنوب العراق.

وطالب المجلس فى بيان الحكومة العراقية "بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية ، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن ، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضى العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق فى الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الإختطاف وقعت فى أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية".

ووصف المجلس ما حدث بأنه "عمل مرفوض يسىء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".

وأعرب عن تضامنه التام مع الحكومة القطرية فى جميع الإجراءات التى تتخذها بهذا الشأن ، كما أعرب عن أمله فى أن تتمخض الإتصالات التى تجريها حكومة دولة قطر إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.
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