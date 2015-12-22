صحيفة سعودية:السجن 4 سنوات لكاتب بتهمة إثارة الفتنة

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بسجن كاتب صحفى سعودى لمدة 4 سنوات ومنعه من الظهور فى وسائل الإعلام لمدة 15 سنة، لتهييج الرأى العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس.

وبحسب الصحيفة، فإن ناظر القضية أصدر حكمه الابتدائى أمس الاثنين بعد مثول المدعى عليه وحضور المدعى العام، بعد ثبوت إدانة المواطن "كاتب صحفى" بتهييج الرأى العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال كتاباته عبر بريده الإلكترونى وموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدى إلى تشكيك الناس، مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا.

وأشارت إلى أن ناظر القضية عزره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع وقف التنفيذ مدة سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وموقعه على الشبكة المعلوماتية استنادا للمادة 13 من النظام ذاته، ومنعه من الظهور فى وسائل الإعلام أو الكتابة فى أية وسيلة إعلامية مدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.

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