ضبط 271مخالفة تموينية خلال أسبوع‎ في أسيوط

صرح صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بأن تمكنت مديرية تموين أسيوط، وإداراتها الفرعية بالمراكز، من القيام بعدة حملات أسفرت عن تحرير (271) مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع، منها :” ضبط (196) كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، (73) كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، تهريب (8) شيكارة دقيق زنة (50) كيلو جرام، وتجميع (120) أسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق ” .

وقال “صالح”، غن الحملات تأتي بناءً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار وتوقيع الجزاءات على المخالفين، فضلًا عن مراقبة توافر السلع الغذائية والتموينية وصلاحيتها، مشيرًا إلى أنه تم تحرير (80) محضر على مستوى المديرية في مجال المخابز والأسواق، بالإضافة إلى تحرير (16) محضر في مجال البوتاجاز والمواد البترولية، كما تم تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها، حيث تم تحرير (12) محضر في مجال المخابز والأسواق بحي غرب، و(11) محضر في حي شرق، ومحضرين في مدينة أسيوط.

وتم تحرير (12) محضر في مجال المخابز والأسواق في مركز ديروط، وفى مركز القوصية، تم تحرير (17) محضر في مجال المخابز والأسواق، ومحضر في مجال المواد البترولية، وفي مركز منفلوط، تم تحرير (23) محضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق.

وأوضح مدير مديرية التموين بأسيوط، بأن تم تحرير (13) محضر مخالفة في مجال المخابز والأسواق في مركز البداري، وفي مركز ساحل سليم، تم تحرير (16) محضر في مجال المخابز والأسواق، ومحضر في مجال المواد البترولية، وفي مركز أبوتيج، تم تحرير (14) محضر في مجال المخابز والأسواق، ومحضر في مجال المواد البترولية، وفي مركز الغنايم، تم تحرير محضرين في مجال المخابز، وبالنسبة لمركز صدفا، تم تحرير (13) محضر في مجال المخابز والأسواق، وفي مركز أبنوب، تم تحرير (21) محضر في مجال المخابز والأسواق، و9 محاضر في مجال المواد البترولية، وفي مركز الفتح، تم تحرير (8) محاضر في مجال المخابز والأسواق.