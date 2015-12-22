وزير الثقافة: فوز الكاتبة سعاد سليمان بجائزة “خوان كارلوس” تكريم للمرأة المصرية

قال حلمي نمنم، وزير الثقافة، إن فوز الكاتبة المصرية سعاد سليمان بجائزة الملك خوان كارلوس في المسابقة الدولية للقصة القصيرة جدًا لعام 2015، بمثابة تكريم للمرأة المصرية والمبدعين المصريين.

وأعرب وزير الثقافة، في اتصال هاتفي بالكاتبة سعاد سليمان، اليوم الثلاثاء، عن تهنئته للكاتبة لحصولها على الجائزة، مؤكدًا أن نموذج المرأة المبدعة يتواصل عبر الأجيال ومصر ولادة بالكثير من المفكرين والأدباء والفنانين والمبدعين في مختلف المجالات.

وكانت الكاتبة سعاد سليمان قد تسلمت الجائزة من ملكة إسبانيا، وأثار صغر القصة الدهشة والإعجاب، حيث إنها لم تتعد الثلاثين كلمة.

جائزة الملك خوان كارلوس فى المسابقة الدولية في القصة القصيرة جدًا، ترعاها مؤسسة “متحف الكلمة”، والجائزة مخصصة للقصة القصيرة جدًا والتي لا تتعدى 100 كلمة، ويشارك في الجائزة سنويًا أكثر من 119 دولة من جميع أنحاء العالم.