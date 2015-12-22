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باكستان: لم نقرر بعد الانضمام للتحالف الإسلامي

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باكستان: لم نقرر بعد الانضمام للتحالف الإسلامي باكستان: لم نقرر بعد الانضمام للتحالف الإسلامي

الجيش الباكستاني

قال سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون السياسة الخارجية والأمن القومي، إن بلاده لم تقرر بعد انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنته المملكة العربية الأسبوع الماضي.

وأضاف عزيز خلال إلقائه بيانًا بمجلس الشيوخ وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء ـ” ننتظر المزيد من التفاصيل للوصول إلى قرار في ذلك الصدد”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح أن بلاده ترغب في إقرار حل سياسي للأزمة اليمنية، ومازالت تتبع سياسة عدم التدخل في شئون الدول الأخرى”.

وفيما يتعلق بعملية المصالحة مع أفغانستان، أكد عزيز أن حكومة بلاده نقلت رسالة واضحة إلى كابول أنها لا ترى شريكا أفضل منها.

تأتي تصريحات سرتاج عزيز رغم تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية الخميس الماضي أعلن خلالها ترحيب بلاده بذلك التحالف، وأنها تؤيد باستمرار جميع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التشدد والتطرف والإرهاب.

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضى تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب على أن تكون مدينة الرياض مركز العمليات المشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.

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