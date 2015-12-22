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مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بصحراوي المنيا

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مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بصحراوي المنيا مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أرشيفية

لقي ضابط شرطة مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارته ملاكي وآخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي  بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إشارةً من الدكتور أحمد سيف، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، تفيد بمصرع محمد عبدالله عبدالشافي، 25 عامًا – ملازم أول، في حادث تصادم سيارته الملاكي بآخرى ربع نقل بطريق الجيش الشرقي أمام قرية بني حسن، بمركز أبو قرقاص.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وانتقل رجال المرور، لرفع أثار الحادث، ومعرفة أسبابه، وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط السيارة الربع نقل، وتقرر التحفظ عليها، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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