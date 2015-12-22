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البابا تواضروس مهنئًا الرئيس بالمولد النبوي: أعانكم الله على تحديات الوطن

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البابا تواضروس مهنئًا الرئيس بالمولد النبوي: أعانكم الله على تحديات الوطن البابا تواضروس مهنئًا الرئيس بالمولد النبوي: أعانكم الله على تحديات الوطن

البابا تواضروس – أرشيفية

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعث البابا إلى السيسي، برقية تهنئة اليوم  الثلاثاء، قال فيها: ”يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا وأخوتنا المصريين بخالص التهنئة القلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مصلين إلى الله أن يمدكم بالعون للتغلب على التحديات التي تواجه الوطن، حتى تأخذ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم، محققا آمال وطموحات جموع الشعب المصري في بناء مستقبل مشرق يليق بمصرنا الحبيبة وشعبنا المعطاء”.

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