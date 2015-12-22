محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، للمشاركة فى القافلة التنموية الطبية الخدمية لجامعة عين شمس والتى انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس القادم بقرية الأبطال بالقنطرة.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء بجهود وإسهامات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ودورها الفعال فى مجال تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الإسماعيلية وتوابعها.

وحضر اللقاء نورهان سيد عيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية والتى أكدت على أن الفرع يهدف من خلال مشاركته بالقافلة إلى إعلان قريتى الأبطال والسلام التابعتين للقنطرة شرق قرى خالية من الأمية، وأشارت إلى أنه يشارك أيضا فى القافلة وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 20 شابا وفتاة من معلمى محو الأمية.

وتبادل خلال اللقاء محافظ الإسماعيلية ورئيس جهاز محو الأمية الدروع والميداليات التذكارية.



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