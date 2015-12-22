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السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لـ8 علماء بينهم إماراتى وكويتى

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السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لـ8 علماء بينهم إماراتى وكويتى السيسى يمنح وسام العلوم والفنون لـ8 علماء بينهم إماراتى وكويتى
منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام العلوم والفنون، من الطبقة الأولى لـ8 أشخاص، 6 مصريين، وعربيين اثنين هما "الشيخ محمد مطر الكعبى رئيس هيئة الأوقاف بدولة الإمارات العربية، والدكتور يعقوب الصانع وزير الأوقاف الكويتى"، لجهدهم فى دعم الفكر الصحيح والاستقرار ودعم .

كما كرم الرئيس 6 كوادر مصرية من رجال الدين منهم القيادى بوزارة الأوقاف، الدكتور أمين عبد الواحد مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، و5 قيادات بالمؤسسة الدينية، وهم الدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الحكم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرى، والذى ترك الرئيس المنصة الرئيسية متوجهاً إليه لكبر سنه، حيث أثارت اللفتة الإنسانية الحضور وهتف البعض بينما صفق معظم الحاضرين.

وشمل تكريم الرئيس، الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عبد الغفار هلال من كبار أساتذة جامعة الأزهر.

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مصر 365

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