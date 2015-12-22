الزراعة: المساحات المزروعة بالقمح حتى الآن 2 مليون و843 ألف فدان

كشف تقرير رسمى صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، أن حجم المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، بلغت حتى الآن 2 مليون و843 ألف فدان، وجارى الحصر النهائى للمساحات المزروعة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض المحافظات يجرى حصرها الآن، وذلك نتيجة لتأخر الزراعات بها بسبب الأمطار والسيول مثل (البحيرة – النوبارية –الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – مطروح).

من جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تتابع كافة المساحات المزروعة بالقمح، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، خاصة فى الحقول الإرشادية التى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام، إضافة إلى متابعة اللجان آلية توزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح فى الموسم الجديد لسد الفجوة الاستهلاكية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يشهد الموسم الشتوى الحالى أى أزمات أو اختناقات فيما يخص الأسمدة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.