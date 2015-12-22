السيسى: "لو الشعب كله عايزنى أمشى هامشى من غير ما تنزلوا"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة رسائل للشعب المصرى والحكومة ونواب مجلس الشعب وعلماء الدين، قائلاً: "لو عايزينى أمشى هامشى، من غير ماتنزلوا، بشرط أن تكونوا كلكوا عايزين كدا، مش تيجى مجموعة توجه نفس الدعوات فى مناسبة الأعياد التى نحتفل بها، أنا طائع فى ترك السلطة، لأن السلطة بإرادة الله".

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، وأعضاء مجلس الوزراء، وشهد الحفل تكريم عدد علماء الدين، وبعض كوادر وزارة الأوقاف.

وشمل الاحتفال كلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تحدث فيها عن جهود الوزارة فى تفكيك الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التشدد والإرهاب والإلحاد والبهائية والأفكار المغلوطة، والمؤتمرات التى عقدتها الوزارة.

وتحدث الوزير عن مواجهة التطرف بـ9 لغات عالمية حية عبر صفحات مترجمة لوزارة الأوقاف، تستعرض الفكر الوسطى وتراجم تفاسير القرآن والفتاوى والرد على التساؤلات، وتطرق خطاب الوزير إلى تدريب الدعاة، ويتم زيادة الراتب للدعاة كمرحلة أولى 1000 جنيه وتتبعها مراحل أخرى، وأن البرنامج سوف يشمل إطلاق الأكاديمية العالمية لتدريب وتثقيف الدعاة فى الدعوة واللغات وإطلاق الندوات مع المجتمع ودور الثقافة ومراكز الشباب، وحضر الاحتفالية عدد من الدعاة بوزارة الأوقاف، من بعض المحافظات بجانب علماء الأزهر والشخصيات العامة.