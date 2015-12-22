بدء امتحانات الجيزة 9 يناير للابتدائية و21 للإعدادية

تقرر بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لكافة المراحل التعليمية بمحافظ الجيزة اعتباراً من 9 يناير المقبل وحتى 28 من نفس الشهر.

وكلف الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم، بتوفير كافة الاستعدادات اللازمة ووسائل الراحة للطلبة أثناء الامتحانات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذى عقده مع بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ يوم 16 يناير بمادة اللغة العربية و17 بمادتى الرياضيات والتربية الدينية و18 بمادة الدراسات الاجتماعية، وتنتهى 20 يناير بمادتى اللغة الأجنبية والعلوم.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ 21 يناير بمادة اللغة العربية و23 يناير فى اللغة الأجنبية والتربية الدينية و24 يناير بمادة العلوم و26 يناير فى الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات و27 فى الجبر والإحصاء والتربية الفنية و28 فى الهندسة والتربية الرياضية.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم إن الصف الأول الثانوى العام يبدأ الامتحانات يوم 11 يناير بمادة اللغة العربية و13 يناير فى اللغة الأجنبية الأولى و16 يناير فى الجبر وحساب المثلثات والتربية الدينية، و18 يناير فى الهندسة التحليلية والتربية الوطنية و21 يناير فى الفيزياء والأحياء والحاسب الألى و24 يناير فى اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفلسفة و27 يناير فى الكيمياء والجغرافيا والتربية الرياضية.

أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى، فتبدأ الامتحانات 12 يناير فى اللغة العربية و14 يناير فى اللغة الأجنبية الأولى و17 يناير فى الميكانيكا والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والمواطنة و20 يناير فى اللغة الأجنبية الثانية والجبر و23 يناير فى علم النفس والأحياء والفيزياء والفلسفة والدين و26 يناير فى التفاضل وحساب المثلثات وتكنولوجيا المعلومات و28 يناير فى التربية المهنية.

وأشارت بثينة كشك إلى أن امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى تجرى يومى 9 و 10 يناير والرابع والخامس الابتدائى من 11 وحتى 14 يناير والأول والثانى الإعدادى من 9 وحتى 14 يناير والقسم المهنى من 21 وحتى 28 يناير.



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