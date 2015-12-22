افتتاح مشروع زرع النخاع العظمى بالمستشفى التعليمى بطنطا يناير المقبل

أعلن الدكتور جمال موسى، مدير مستشفى طنطا التعليمى العالمى، أنه سيتم افتتاح وحدة زرع النخاع العظمى بالمستشفى أول يناير المقبل، وتضم الوحدة 4 كبسولات لزراعة النخاع العظمى من متبرع، إلى جانب غرفتين لزراعة النخاع العظمى الذاتى، وغرفتين عناية متوسطة لرعاية ما بعد الزرع، ومعمل للخلايا الجذعية، ومعمل لفصل مكونات الدم وتعقيم بالبلازما والبخار، وغرفة تحضير العلاج الكيماوى والمناعى، ووحدة لتسجيل بيانات المرضى، وقاعدة بيانات بحثية يشرف عليها الدكتور محمد الشنشورى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة أمراض الدم، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا.

وأضاف أن الهدف من إنشاء الوحدة علاج الكثير من الأمراض التى يستعصى علاجها بالطرق التقليدية منها أمراض الدم الخبيثة "الليمفوما"، "والليوكسيا"، والمراحل المتأخرة من بعض الأورام السرطانية، وأمراض الدم المزمنة، وأنيميا فشل النخاع، وأمراض نقص المناعة الوراثية والمزمنة، وتقوم الوحدة على زرع النخاع الذاتى، وزرع النخاع من متبرع، وفصل الدم ومكوناته، وفصل الخلايا الجذعية وحفظها، والندوات العلمية والمتخصصة، والبحث العلمى فى هذا المجال بتكلفة 15مليون جنيه.