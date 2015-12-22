ضبط 55 كيلو جراما من مخدر الحشيش في دبي

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على عصابة آسيوية لتهريبها 54 كيلو جراما و 385 جراما من مخدر الحشيش.

وتتكون العصابة من ثلاثة أشخاص مقيمين في الدولة يرأسهم رابع من موطنه الأصلي الذي ينتمون إليه جميعا.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي .. إن العملية تميزت بسرعة الاستجابة في التعامل مع المعلومات التي تلقتها الإدارة بشأن العصابة ودقة التخطيط والتنفيذ للعملية مما أدى إلى النجاح في ضبط المخدرات التي كانت بحوزة المتهمين والقبض عليهم.

من جهته قال العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات..إن العملية تمت من خلال كمين نصبه فريق من مكافحة المخدرات برئاسة أحد الضباط في منطقة العوير في دبي.

وأشار إلى أن أخطر أفراد العصابة هو - " م.ب.ج 40 سنة - ومهنته سائق شاحنة ومهمته تخزين المخدرات التي تصل إليه ونقلها أو تسويقها وفقا لتوجيهات رئيس العصابة المقيم في الخارج.

وأضاف أن المتهم الثاني وهو - ر . ا .خ 22 سنة - مهنته ميكانيكي وقبض عليه لضلوعه بالعملية كونه كان سائق السيارة التي حضر بها المتهمون إلى المكان وتم ضبط المخدرات داخلها.. والثالث - أ . خ . م . ب 28 سنة - ومهنته سائق وكان دوره الرصد والمراقبة للمكان قبل وخلال إنجاز عملية تسليم المخدرات للسائق الناقل الذي تم زرعه للمتهمين وكان سببا مباشرا للإطاحة بهم وضبط المخدرات التي بحوزتهم.

وذكر حارب أن الملامح الأولية لسيناريو العملية بدأ يتشكل إثر تلقي الإدارة لمعلومات مؤكدة عن آسيوي يبحث عن ناقل لكمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى إحدى الدول المجاورة فأعدت الخطة المناسبة لإحباط العملية وتم الإيقاع به وبالمتورطين معه في هذا العمل الإجرامي وضبط 54 كيلوجراما و 385 جراما من مخدر الحشيش منها 47 كيلوجرام في الصندوق الخلفي للسيارة التي أتى بها المتهمون إلى منطقة العوير والباقي في منزل المتهم الثالث في إمارة أبوظبي بعد مداهمته وإخضاعه للتفتيش من قبل الفريق المكلف بالعملية وزملائهم من قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي.

وقال إنه تم إحالة المتهمين جميعا من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إلى الجهات القضائية المختصة لإنزال العقوبات المناسبة بحقهم بعد أن أسندت للأول والثالث تهمة حيازة وتصدير المواد المخدرة وتعاطيها إذ جاءت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لكليهما إيجابية وأكدت تعاطيهما لمادة الحشيش أما الثاني فأسندت له تهمة حيازة وتصدير المواد المخدرة.

وتوجه العقيد عيد حارب بالشكر إلى فريق العمل - الذي نفذ العملية - على إخلاصهم وتفانيهم في تنفيذها ولزملائهم من قسم مكافحة المخدرات في إمارة أبو ظبي على تعاونهم وروح المبادرة التي أبدوها خلال التفتيش لشقة المتهم الثالث في أبوظبي.

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