أورمان المنوفية: إعمار عشرة منازل بقرى أشمون بتكلفة 275 ألف جنيه

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه جار إعمار عشرة منازل بقرى مركز أشمون بتكلفة 275 ألف جنيه، وتم الانتهاء من سبعة منازل أخرى بقرية طليا أشمون، كما أضاف أنه جار العمل على توصيل 15 حالة توصيل مياه على محدودى الدخل بقرى المركز.

وأكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، قيام الجمعية بتوزيع عدد خمسة رؤوس مواشى جاموس عشار بتكلفة 180 ألف جنيه خلال هذا الأسبوع على الأرامل بقرى سمادون وطليا، فى إطار التعاون المثمر بين محافظة المنوفية والجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى الأكثر فقرًا.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بهذه الأنشطة التى تضع على رأس أولوياتها الأسر الفقيرة والمواطنين الأولى بالرعاية من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا من أجل توفير مستوى معيشى مناسب لأبناء المحافظة بالتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية.

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