مديرية الزراعة تنفذ برنامجا إرشاديا للمزارعين بالمنوفية

نفذت إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالمنوفية، برنامجا إرشاديا بجميع مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى.

بدأ البرنامج فى أول ديسمبر الجارى، بمركز أشمون، بندوة عن الخدمة الشتوية للكمثرى، وبمركز بركة السبع فى 2 ديسمبر ندوة عن الموالح، وبمركز الباجور فى 8 ديسمبر ندوة عن الخدمة الشتوية للموالح، وبمركز أشمون فى 9 ديسمبر ندوة عن الفراولة، وبمركز السادات فى 15 ديسمبر ندوة عن الخدمة الشتوية للموز.

وأجرى البرنامج فى مركز شبين الكوم فى 16 ديسمبر، ندوة عن الخدمة الشتوية للعنب، وبمركز منوف فى 22 ديسمبر ندوة عن الخدمة الشتوية للموز، وبمركز تلا فى 23 ديسمبر ندوة عن الفاصوليا، وبمركز الشهداء فى 29 ديسمبر ندوة عن الخدمة الشتوية للموالح.

كما عقدت ندوة عن "الموالح" بقاعة إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالمنوفية فى 13 ديسمبر.

يحاضر فى الندوات مهندسو إدارة البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية بالاشتراك مع المكافحة البستانية والإرشاد الزراعى.

كما نفذت إدارة التدريب بمديرية الزراعة بالمنوفية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تدريبا فى مجال "تربية ورعاية الماشية" خلال شهر ديسمبر، تناول طرق عمل الأعلاف غير التقليدية للماشية، وتركيب العلائق للماشية وأنواعها وكيفية استخدام المخلفات الزراعية فى عمل العلائق، والطرق الواجب مراعاتها لنجاح عملية التسمين، حاضر فى هذا البرنامج أساتذة كلية الزراعة بالمنوفية.