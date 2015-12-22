إغلاق 7 منشآت طبية خاصة مخالفة للمواصفات الصحية في المنيا

وافق اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على إغلاق 7 منشآت طبية غير حكومية متنوعة التخصصات الطبية بمدينة بني مزار، وذلك خلال إحدى الحملات الصحية التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية.

قال الدكتور ناجح طه، مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، إنه قد تم إغلاق 7 منشآت طبية غير حكومية بمدينة بني مزار، من ضمنهم (2) معمل تحاليل طبية، مشيرًا إلى أن قرار الغلق جاء لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية، ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأكد “زيادة”، على أنه لا تهاون مع المخالفات التي تمثل تهديدًا لصحة المواطنين، ولابد من ضرورة التعامل بحزم وشدة مع كل ما يخص قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية.