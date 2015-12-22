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إصابة مجند شرطة ومواطن في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

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إصابة مجند شرطة ومواطن في انفجار عبوة ناسفة بالعريش إصابة مجند شرطة ومواطن في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

 

مجند _ أرشيفية

أُصيب مجند شرطة ومواطن بإصابات متوسطة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة بالشارع العام بالعريش، وتم نقلهما للمستشفي للعلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة بشارع 23 يوليو بالعريش بالقرب من ميدان النصر ، انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة ، ما اسفر عن إصابة مجند بقوات الشرطة ومواطن ، بإصابات متوسطة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخري ، ولجمع المعلومات حول المتورطين في الحادث.

ا   ش   ا

 

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