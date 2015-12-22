رئيس الوزراء الإيطالى يصل إلى لبنان

> وصل رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى اليوم الثلاثاء إلى بيروت فى زيارة تستمر ليوم واحد يلتقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين ، كما يزور القوات الإيطالية الموجودة فى جنوب لبنان.

ويستهل رينزى الزيارة بتفقد القوة الإيطالية الموجودة فى جنوب لبنان فى إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى جنوب لبنان (يونيفيل) حيث يلتقى بقائدها الجنرال الإيطالى لوتشيانو بورتولانو.

ومن المقرر أن يلتقى فى وقت لاحق نظيره اللبنانى تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برى فى العاصمة بيروت.

وتنشر إيطاليا أكثر من ألف عسكرى ضمن قوة اليونيفيل فى جنوب لبنان.

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