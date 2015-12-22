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ابتكار كبسولة سحرية من الزيوت الطبيعية لتخسيس الوزن وتقليل الشعور بالجوع

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ابتكار كبسولة سحرية من الزيوت الطبيعية لتخسيس الوزن وتقليل الشعور بالجوع ابتكار كبسولة سحرية من الزيوت الطبيعية لتخسيس الوزن وتقليل الشعور بالجوع
نجح فريق من العلماء البريطانيين فى ابتكار كبسولة سحرية تعتمد على الزيوت الطبيعية فى تكوينها تحل أزمة السمنة حول العالم وتقلل الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية فى المعدة.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى "كبسولة " المعبأة بمزيج من الزيوت الطبيعية، لخداع المعدة بأنها ليست فارغة إضافة إلى قمع ووقف الشهية.

وأوضح العلماء من جامعة كوين مارى فى لندن عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن كبسولة الزيوت الحديثة تعمل عن طريق إرسال الزيوت مباشرة إلى الأمعاء، مع تجاوز الأمعاء الدقيقة، وهذا يتسبب فى إفراز الهرمونات التى تقمع الشهية مع إفراز المزيد من الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر فى الدم.

وقال كبير الباحثين اشلى بلاكشو، أستاذ علم الأعصاب فى لندن، أن الكبسولة السحرية الجديدة تخدع المخ وتجعله يعتقد أن المعدة ممتلئة ويتوقف عن إرسال إشارات الشعور بالجوع، لافتاً إلى أن لها نفس تأثير الخضوع لعملية جراحية فى المعدة، والفرق هو أن الجراحة هى مكلفة ولا رجعة فيها.

وأشار العلماء إلى أن الجرعة الموصى بها هى كبسولة واحدة قبل كل وجبة، مع توخى الحذر من زيادة الجرعة لأنها قد تسبب بعض الغثيان أو الدوخة والقىء.

وأضاف العلماء أن كبسولة التخسيس الجديدة تشبه تماماً ابتلاع كبسولة زيت السمك فى شكلها، مؤكدين أنها ستكون متاحة على نطاق واسع فى السنوات الخمس المقبلة.

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مصر 365

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