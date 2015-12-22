فوائد صحية مذهلة لمضغ الطعام جيدا أهمها تجنب مرض السكر

قدم خبراء التغذية، فى أحدث دراسة طبية، 4 نصائح للمساعدة فى المضغ البطىء وعدم التهام الطعام بسرعة مما يساهم فى تجنب الكثير من المشكلات الصحية وأهمها الإصابة بمرض السكر.

وقال الخبراء إنه عندما كانت أمهاتنا تطلب منا عدم الاستعجال فى بلع الطعام، كن يعرفن ما يقلن، حيث ثبت أن السرعة فى تناول الطعام تسبب مشاكل فى الهضم وزيادة الحموضة فضلا عن التسبب فى مشكلات صحية خطيرة مثل مقاومة الأنسولين، وهى أن الهرمون الطبيعى "الأنسولين" يصبح أقل فاعلية فى تخفيض مستوى السكر فى الدم، إلى جانب الإصابة بمرض السكر.

ويقول الخبراء، فى الدراسة التى نشرها موقع "توداى دوت كوم" الأمريكى هذا الأسبوع إن الأكل بسرعة يسهم أيضا فى زيادة الوزن، ولذا وحتى مع الإيقاع السريع للحياة يستحسن الالتزام بهذه الإرشادات الأربعة، وأولها عدم القيام بعدة مهام فى وقت واحد، فعند البدء فى تناول الطعام اترك هاتفك وأغلق الحاسوب والتليفزيون وركز على طعامك وتذوقه جيدا ولا تشغل نفسك بأى شىء آخر سوى لذة الطعام مما يعطيك الشعور بالنكهة الفريدة فى كل قضمة.

وثانيها، قم بإعداد المائدة التى ستأكل عليها جيدا، ولا تأكل وأنت واقف ومستند إلى طاولة الطعام، يجب أن تعطى نفسك فرصة للجلوس وتناول طعامك حتى تستمتع به.

كما ينصح خبراء التغذية باستخدام العيدان الصينية الخاصة بتناول الطعام، لأن الملاعق والشوك يمكن أن تكون مثل المعاول أو "جاروف" صغير عندما تأكل سريعا وهذا يجعلك تلتهم الكثير من الطعام، وتعلم أن تضع كمية صغيرة من الطعام فى فمك فى كل مرة.

وأخيرا ينصح الخبراء بالمضغ الجيد وحاول أن تستغرق كل عملية مضغ ما لا يقل عن 20 ثانية، لأنه يساعد فى تنظيم عملية الهضم ويقلل من مشكلات الجهاز الهضمى.