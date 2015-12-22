وزير الزراعة: «500جنيه» معاش شهري لصغار الفلاحين

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تخصيص معاش شهرى لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بمبلغ قدره 500 جنيه بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أوإحالته إلى التقاعد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه الوزير -في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه دكتور دينا الخشن المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة في الحفل الذي أقامته الوزارة اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمناسبة “يوم الأغذية العالمي” الذي يقام تحت عنوان “الزراعة والحماية الاجتماعية: كسر حالة الفقر في الريف”- بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه “الحماية الاجتماعية في التخفيف من وطأة الفقر والتغلب على انعدام الأمن الغذائي وتوفير الأمان والاستثمار في سبل العيش لدى سكان الريف وتحسين الإنتاجية الزراعية ، وضمان مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن منح مصر شهادة تقدير من “الفاو” يؤكد أنها استطاعت أن تنفذ بعض برامج وأهداف الألفية للأمم المتحدة لمكافحة وتخفيض أعداد الفقراء والحد من الجوع ضمن 72 دولة في العالم.

وأكد فايد أن الوزارة حريصة على إدخال برامج الحماية الاجتماعية ضمن السياسات الزراعية وأهمها “التوسع في الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمنتجات الزراعية وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة”.

> ونوه بحرص الوزارة على تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات والمتبقيات الزراعية ودعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين وبخاصة في مجال التسويق الزراعي وخلق آليات نموذجية لتطوير التسويق الزراعي، وتفعيل دور المرأة في مختلف مجالات التنمية الريفية والصناعات الغذائية”.

> يشار إلى أن “الفاو” بدأت نشاطها كمنظمة دولية تابعة للأمم المتحدة عام 1945 وتم إنشاؤها لمحاربة الفقر والقضاء على الجوع في المناطق الريفية على وجه الخصوص.