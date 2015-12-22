وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تدعو للتأهب لمواجهة استفزازات جارتها الشمالية

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي لي سون جين اليوم الثلاثاء الحفاظ على الجاهزية القتالية للجيش الكوري الجنوبي ، موضحا أنه من الممكن أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية غير متوقعة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن لي قوله خلال زيارته إلى قيادة الجيش الأول إنه ” ينبغي أن يتم الحفاظ على الاستعداد التشغيلي على مدار الساعة لنتمكن من الرد تلقائيا ، إذا قام الجيش الكوري الشمالي باستفزازات مفاجئة”.

وذكر خلال زيارته لقيادة الجيش الثالث أنه ” إذا قام العدو باستفزازات أخرى ، ينبغي أن نرد بصرامة عليها دون تردد ، ليدفع ثمن قيامه بها” ، وأشاد برد الجيش الكوري الجنوبي بصرامة وبقوة على الاستفزازات الكورية الشمالية بما فيها انفجار الألغام الأرضية والقصف في أغسطس الماضي ، موضحا أن ذلك من شأنه أن يساهم في تطبيق الكوريتين لاتفاق 25 أغسطس.

وقالت الهيئة إن الزيارة التفقدية لرئيس هيئة الأركان المشتركة مؤخرا تؤكد على أهمية الجاهزية القتالية للجيش الكوري الجنوبي في الوقت الذي تزيد فيه كوريا الشمالية من التوترات الأمنية ، نظرا لإلغاء الفرقة الكورية الشمالية لعروضها في الصين ، علاوة على تجديد الشمال إلقاء اللوم على سول بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الحكومية الأخيرة بين الكوريتين.