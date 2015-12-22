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الجيش العراقي عن تحرير «الرمادي»: نخوض معارك الشرف والنصر قادم

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الجيش العراقي في الرمادي

الجيش العراقي في الرمادي

أعلنت قيادة العمليات الخاصة العراقية رسميًا بدء عملية تحرير مدينة الرمادي من يد تنظيم داعش المتشدد منذ قليل.

ونشرت العمليات الخاصة على صفحتها على “فيس بوك” بيانًا قالت فيه ” يا أبناء العراق الأبي ها هم رجالكم الشجعان يخوضون معارك العزة والشرف، فقد باشرت قواتكم المسلحة، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف بالتقدم ففي الساعة (10:00)  بتوقيت بغداد من صباح اليوم شرع رجال جهاز مكافحة الإرهاب بالتقدم نحو مركز مدينة الرمادي لتطهيرها من رجس الإرهاب وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً .. والنصر ان شاء الله قادم بهمة الغياري” .

 

 

الجيش العراقي

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