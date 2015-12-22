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الجمعية العمومية لمصر للطيران توافق على خطة تجديد الأسطول

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الجمعية العمومية لمصر للطيران توافق على خطة تجديد الأسطول الجمعية العمومية لمصر للطيران توافق على خطة تجديد الأسطول

حسام كمال

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران، التصديق على تعيين شريف فتحي عطية رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كما تم التصديق على القوائم المالية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة، ومناقشة خطة التعافي والنمو للشركة خلال المرحلة القادمة والخطة الطموحة لتجديد وزيادة الأسطول.

عقدت الجمعية العمومية بمقر وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى – رئيس الجمعية، وبحضور شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى اللجنة النقابية للعاملين بمصر للطيران.

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