"الجندى" يؤدى اليمين مديرًا لإدارة العريش التعليمية بشمال سيناء

أصدر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، قرارًا، بتعيين "عزت على الجندى" بوظيفة مدير عام إدارة العريش التعليمية، بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية، لوظائف الإدارة العليا، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ الإحالة للمعاش أيهما أقرب.

وقام الجندى قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية أمام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بحضور حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإلهام عبد الجواد، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وذلك وفقًا للمادة رقم 16 من قانون الخمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.