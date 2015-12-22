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أمن أسيوط يضبط ١٥ هارب من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية

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أمن أسيوط يضبط ١٥ هارب من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية أمن أسيوط يضبط ١٥ هارب من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية
القى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 15 شخص هاربين من تنفيذ احكام قضائية، وذلك خلال حملة أمنية لضبط الهاربين، والمطلوبين على ذمة قضايا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط تلقى اخطارآ من اللواء الدكتور منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية يفيد ضبط "م . ر . ع " - حداد 26 سنة مقيم عزبة عبد الباقي دائرة مركز ديروط محكوم عليه في قضية سلاح بـ10 سنوات، و"ع . ع . ف" - 32 سنة مقيم عرب مطير دائرة مركز الفتح محكوم عليه بالسجن سنة فى قضية مخدرات، و"ج . ط . م" مقيم الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط محكوم عليه فى قضية سلاح بالمؤبد، بالإضافة إلى "م . ع . ا" - سائق 24 سنة ومقيم منقباد دائرة مركز أسيوط محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، و" م . م . ا " - مقيم كودية الإسلام دائرة مركز ديروط محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح.

كما ضبطت القوات " ع . ا . ح" مقيم منقباد دائرة مركز أسيوط محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح، و" و . ر . ب" مقيم الداخلة ــ الوادى الجديد محكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن 3 سنوات، و" م . ا . ج" 30 سنة مقيم صان الحجر ــ الشرقية محكوم عليه في قضية مخدرات بـ٣ سنوات ، و"ع . ح . ص" مقيم بندر البدارى دائرة مركز البدارى محكوم عليه في قضية قتل بـ١٠ سنوات، و"ح . ا . س " 34 سنة مقيم البارود شرق دائرة مركز صدفا محكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل، و" ا. ل.ا" مقيم البارود شرق دائرة مركز صدفا محكوم عليه في قضية قتل بـ5 سنوات و" ا . ع . ع " مقيم البارود شرق دائرة مركز صدفا محكوم عليه في قضية قتل بالسجن "10 سنوات".

كما تم ضبط "س . ع . ع" 30 سنة فلاح مقيم المعابدة دائرة مركز ابنوب محكوم عليه بـ5 سنوات في قضية قتل، و" م . ث . ر " 49 سنة عامل مقيم باقور دائرة مركز ابو تيج محكوم عليه بـ3 سنوات في قضية مخدرات، و"ح . ع . ع " 28 سنة عامل مقيم الزرابى دائرة مركز ابوتيج محكوم عليه في قضية مخدرات بـ3 سنوات وغرامة 10 آلاف غرامة.

وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المطلوبين.

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مصر 365