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محافظ أسوان يتدخل لأحتواء تداعيات تعرض منزل بخور عواضة لإنهيار جزئى‎

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محافظ أسوان يتدخل لأحتواء تداعيات تعرض منزل بخور عواضة لإنهيار جزئى‎ محافظ أسوان يتدخل لأحتواء تداعيات تعرض منزل بخور عواضة لإنهيار جزئى‎
تابع محافظ أسوان مصطفي يسري جهود أحتواء تداعيات سقوط أحد الحوائط بمنزل بمنطقة خور عواضة مما أدى لوفاة موسى عيد أحمد 16 سنة وإصابة والده عيد أحمد 55 سنة، حيث تم نقله على الفور لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى الأسعافات الأولية والعلاج.

ووجه المحافظ مدير عام التضامن الإجتماعى بسرعة تقديم التعويضات المالية المقررة، والمساعدات العينية من بطاطين وأغذية لتخفيف وقع الحادثة على باقى أفراد الأسرة التى نجت من الإنهيار الجزئى لمنزلهم.

ومن جانبه قال العقيد طارق لطفى مدير غرفة عمليات المحافظة، بأنه بمجرد إخطاره بالحادث تم إخطار محافظ أسوان والذى وجه بالتحرك لموقع المنزل الذى يقع خلف قسم شرطة قسم ثان وتعرضت إحدى حوائطه للإنهيار نتيجة سقوط حائط من منزل تحت الإنشاء مجاور له ولكن فى منطقة مرتفعة عنه، مشيراً إلى وفاة أحد أفراد الأسرة فى الحال فى حين أصيب رب الأسرة بكسور ورضوض فى مختلف أنحاء جسمه وجارى تقديم الخدمة العلاجية له ، كما تم إخطار رئيس مدينة ومدير التضامن الإجتماعى لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصر 365