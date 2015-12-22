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محافظة الغربية: تنفيذ 56 مشروعا يوفر 1172 فرصة عمل للشباب

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محافظة الغربية: تنفيذ 56 مشروعا يوفر 1172 فرصة عمل للشباب محافظة الغربية: تنفيذ 56 مشروعا يوفر 1172 فرصة عمل للشباب
أعلنت محافظة الغربية عن 56 مشروعا حتى الآن، وذلك من خلال مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" على مستوى محافظة الغربية. بهدف دعم التنمية المجتمعية وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشى، وخلق فرص عمل للشباب، حيث وفرت هذه المشروعات التى تم عملها بالفعل على مستوى المحافظة 1172 فرصة عمل للقضاء على البطالة.

وأكد محافظ الغربية على جميع القائمين على هذا المشروع بتسهيل كافة الإجراءات من خلال الشباك الواحد للتيسير على المواطنين فى الحصول على القروض وتشجيع الشباب للتوجه لعمل مشروعات صغيرة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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