حوار في الجول - لاعب سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد المهدي سليمان حارس سموحة رغبته في أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في الفترة المقبلة مستغلا مستواه الجيد مع فريقه الذي يسير بشكل رائع في الدوري.

وفاز سموحة على وادي دجلة الإثنين 2-0 بعد تغلبه على الأهلي 3-0 الخميس الماضي وارتقى الفريق للمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وأوضح سليمان الفارق بين فريقه وبين الأهلي والزمالك في فرصة الانضمام لصفوف الفراعنة في حواره مع FilGoal.com.

وقال حارس بتروجيت وإنبي السابق:"الفوز على الأهلي أعطانا دفعة معنوية جيدة فركزنا أمام دجلة ودرسناهم جيدا ونفذنا تعليمات مدربا ميمي عبد الرازق".

وأضاف "لدينا لاعبين رائعين على المستوى الهجومي مثل حسام باولو وهاني العجيزي إضافة لخالد قمر الذي عاد للتهديف".

وأردف "عانينا من سوء توفيق في المباريات السابقة لكن ربنا عوضنا على صبرنا وتعبنا. محمد صلاح وميمي عبد الرازق يقدمان عملا جيدا جدا للفريق ونهدف إلى مواصلة طريق الانتصارات من أجل المربع الذهبي ولما لا ننافس على اللقب".

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صاحب الـ28 عاما استدعي لمنتخب مصر في الفترة الماضية تحت قيادة هيكتور كوبر وكان هو الحارس الثالث خلف أحمد الشناوي لاعب الزمالك وشريف إكرامي حامي عرين الأهلي.

وعن المنتخب أوضح سليمان "تشرفت بالتواجد مع المنتخب في الفترة الماضية وأبذل قصارى جهدي لكي أكون جديرا بذلك".

شاهد تصدي سليمان الرائع ضد الزمالك موسم 2012-2013.

ويرى سليمان أن حارس الأهلي أو الزمالك تكون له الأولوية بعيدا عن أية معايير أخرى بالنسبة للمنتخب فقال:"حارس سموحة ليس كحارس الكبيرين فأنا البديل الثالث لأنني لست لاعبا في أي منهما".

وأضاف "إذا حصلت على فرصة في المنتخب لن أتركها وسأكون الحارس الأساسي فقط أحتاج للفرصة هذا هو الأهم".

وأخيرا "لقد جددت تعاقدي مع سموحة لمدة موسم إضافي فهذا النادي له فضل كبير علي وسأفعل أي شيء من أجله".

شاهد ملخص لأفضل تصديات المهدي سليمان.