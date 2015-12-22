مدرب الحدود لـ في الجول: فوز سموحة يصعب مواجهة الأهلي.. وسأباغتهم بهذه الخطة

يدخل حرس الحدود مواجهة قوية أمام الأهلي بعد أن خسر من الزمالك في الجولة السابقة من الدوري، ولكن هناك ما يصعب المباراة أكثر على أحمد أيوب المدير الفني.

الحدود يمر بموقف صعب هذا الموسم ويتقاسم القاع مع غزل المحلة، بثلاث نقاط دون تحقيق أي فوز.

لجأ الحدود إلى أحمد أيوب المدرب المساعد السابق للأهلي ليخلف عبد الحميد بسيوني، ولكن الرجل لايزال يبحث عن فوزه الأول.

ويتحدث أيوب لـFilGoal.ocm عن مواجهة الأهلي التي لم تكن بعيدة عن الأزمات المعتادة في الدوري المصري، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة.

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وقال أيوب لـFilGoal.com: "جاهزون للأهلي، وحرس الحدود استعد جيدا جدا لهذه المباراة بسبب الموقف الصعب الذي يمر به الفريق".

وتابع "هدفنا أمام الأهلي هو اقتناص الـ3 نقاط، لأن أي مباراة مقبلة يحتاج فيها الحدود الفوز مهما كان اسم المنافس".

وأكمل أيوب "ندرك جيدا صعوبة مواجهة الأهلي، وما يزيد صعوبة المباراة فوز سموحة الأخير عليهم والذي لن يفيدنا على أي حال".

ثم أوضح "لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة وأغلبهم يمثلون منتخبات مصر وبالتالي لن يتأثروا سلبا بالخسارة من سموحة وسيسعون للتعويض".

وأكمل هذه النقطة "هذا أصعب شيء في مواجهة الأهلي، خاصة أن لاعبي الحدود لا يمتلكون الخبرات الكافية بعد".

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ولكن كيف سيؤمن أيوب دفاعه في مواجهة نجوم الأهلي، وما هي الطريقة التي سيلعب بها؟

اعتمد الحدود على أسلوب دفاعي بعض الشيء أمام الزمالك، ولكنه لم يصمد في الشوط الثاني وخسر في النهاية 2-0. فمن اللاعب الذي سيركز على مراقبته أكثر؟

يجيب أيوب "كل لاعبي الأهلي مميزين للغاية، ولذلك خطورة الأهلي في اسم النادي وليس في لاعب معين".

وأضاف "الأهلي يمتلك هجوما قويا بالإضافة إلى المهارات الفردية للاعبيه، ولذلك خطتنا ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم بحيث يجد مهاجمو الأهلي خط دفاع قوي في مواجهتهم، وفى نفس الوقت ننقل الكرات للأمام مع سرعة في الهجمة المرتدة".

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وواصل متما "تأجيل المباراة لم يكن في صالح الأهلي أو الحدود لأن اللاعبين أنهوا تدريباتهم واستعدوا للمباراة نفسيا على موعدها القديم، وتسبب التأجيل في زيادة الحمل التدريبي عليهم".

لكن الأهلي يرى عكس ما قاله أيوب عن التأجيل، تعرف على قاله النادي الأحمر عن تأجيل المباراة ( من هنا ).