بيسيرو يمنح راحة للمستبعدين من لقاء حرس الحدود

فضل جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي إراحة لاعبي فريقه المستبعدين من مواجهة حرس الحدود الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد البرتغالي كل من جون أنطوي وأحمد عبد الظاهر وشريف حازم وسعد سمير ومسعد عوض وأحمد الشيخ ومحمد حمد زكي ومحمد هاني وأحمد ربيع ومحمد حمدي.

وسيستأنف الفريق تدريباته الأربعاء في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم السبت في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات بعد خسارته أمام مصر للمقاصة وسموحة في مباراتيه الأخيرتين في الدوري.

وحقق الأهلي الفوز في ثلاثة لقاءات من الخمسة التي خاضها في المسابقة المحلية المصرية حتى اللحظة فتغلب على غزل المحلة وطلائع الجيش وبتروجيت.