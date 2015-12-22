مقتل 9 طالبات وإصابة العشرات بقذائف تنظيم داعش على مدرسة شرق سوريا

>قتلت 9 طالبات الثلاثاء، إثر استهداف تنظيم داعش لمدرسة فى مدينة دير الزور شرق سوريا، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية سانا.

وأعلنت الوكالة، استشهاد تسعة طالبات جراء اطلاق إرهابيين من تنظيم داعش، قذائف صاروخية على مدرسة فى حى هرابش بدير الزور.

كما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، "مقتل تسع طالبات وإصابة نحو عشرين شخص بجراح، جراء سقوط قذائف أطلقها تنظيم داعش على أماكن فى مدرسة بحى هرابش، والذى تسيطر عليها القوات النظامية.

وأشار المرصد السورى، إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة.

ويسيطر تنظيم داعش منذ 2013 على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور وحقول النفط الرئيسية فيها والتى تعد الأكثر غزارة فى سوريا، كما يسعى منذ أكثر من عام للسيطرة على دير الزور مركز المحافظة، حيث لا يزال المطار العسكرى وأجزاء من مدينة دير الزور بين أيدى قوات النظام.

وتتعرض محافظة دير الزور منذ اسابيع لغارات مكثفة من طائرات الائتلاف وكذلك من الطائرات الروسية، تستهدف بشكل خاص انشطة ومواقع الجهاديين النفطية.