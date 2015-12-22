إحالة دعوى طرد «رغد سلامة» من مصر للمفوضين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المُقامة من المحامي نبيه الوحش، لطرد الممثلة اللبنانية رغد النمر سلامة، من مصر، بعد تحولها جنسيًا من رجل لإمرأة، لهيئة مفوضي الدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 483 لسنة 70 ق، كلُا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.

وأكد “الوحش” في دعواه، أن الممثلة في حقيقة الأمر رجل، واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيًا من رجل إلى إمرأة، وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال، موضحًا أنها دخلت مصر على أنها أنثى، وهي في حقيقة الأمر ذكر يدعى “سمير نمر سلامة”، ما يمثل خطرًا على الأمن القومي، وقد تكون وراءها منظمات إرهابية.