أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل فى البحيرة

Google+ Print
مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل فى البحيرة مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل فى البحيرة
لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل، اليوم، الثلاثاء، بطريق" دمنهور-حوش عيسى" بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات قيادة محمود عبد الحليم عبد الونيس 21 سنة عامل ومقيم بقرية المشارقة مركز حوش عيسى بالطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة نقل، وفرت هاربة مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بسؤال عم المتوفى مختار محمد عبد الونيس 60 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم
>تحرر عن ذلك المحضر رقم 31820 جنح المركز لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365