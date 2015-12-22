مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل فى البحيرة

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل، اليوم، الثلاثاء، بطريق" دمنهور-حوش عيسى" بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات قيادة محمود عبد الحليم عبد الونيس 21 سنة عامل ومقيم بقرية المشارقة مركز حوش عيسى بالطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة نقل، وفرت هاربة مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بسؤال عم المتوفى مختار محمد عبد الونيس 60 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم

>تحرر عن ذلك المحضر رقم 31820 جنح المركز لسنة 2015.