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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق ببنى سويف

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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق ببنى سويف مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق ببنى سويف
لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولته عبور الطريق بعربة كارو أمام قرية القضابى التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، حيث صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا.

كان العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، تلقى إخطارًا من مستشفى الفشن المركزى باستقبالها جثة لطفل إثر إصابته فى حادث سير على الطريق السريع الزراعى بين قرية القضابى ومدينة الفشن، وتم نقله لمشرحة المستشفى.

وتبين من تحريات الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، أن الطفل يدعى أحمد محمود عبد الرازق، 10 سنوات، كان يستقل عربة كارو، وأثناء محاولته عبور الطريق صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365