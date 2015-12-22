وصول 1900 طن بضائع عامة لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة او ام بونتاتيس وعلى متنها 1900 طن بضائع داخل حاويات قادمة من جبل على.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 420 راكب و31 سيارة و18 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و32 سيارة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 شاحنة و32 سيارة و81 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 79 شاحنة و7 راكب.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 235 سائح متجهة الى العقبة والعبارة مسرة وعلى متنها 806 راكب و17 سيارة و5 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 591 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و1 سيارة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 126 راكب و سيارة واحدة والسفينة بريدج وعلى متنها 45 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 142 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 218 راكب منهم 135 معتمر و8 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 39 راكب والسفينة بريدج وعلى 34 شاحنة.