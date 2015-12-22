بالصور.. محطة قطار زفتى بالغربية "بلا دورات مياه"

سادت حالة من الغضب بين الأهالى المترددين على محطة قطار زفتى، ويتجاوز عددهم الآلاف يوميًا، من عدم إنشاء "دورات مياه" أثناء تجديد المحطة التى تكلفت الملايين.

يقول محمد فوزى، أحد الأهالى، لـ"اليوم السابع"، إنه بعد تجديد المحطة فوجئ الأهالى بعدم وجود "دورات مياه"، ويعانى المسافرون يوميًا من أزمة حقيقية خاصة كبار السن، ومرضى السكر، والفتيات، حيث يتردد عليها الآلاف يوميًا ومعظمهم من طلبة الجامعات المختلفة، وكبار السن، والمعروف أنهم عائدون من سفر أو فى طريقهم لسفر ومن ثم فى حاجة ملحة لوجود دورات مياه بالمحطة، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية وغضب بين الأهالى.

وأكد ناظر المحطة، أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمقاول منفذ أعمال التجديد وللهيئة العامة للسكة الحديد ولم يستجب أحد وحجتهم وجود "دورات مياه" داخل المسجد، ولكن المسجد له مواعيد ولا يفتح إلا فى وقت الصلاة وبعدها تغلق أبوابه مباشرة بأوامر من الهيئة، ومديرية الأوقاف.

ويؤكد محمد خالد، أحد الطلاب المترددين على المحطة يوميًا بسبب سفره إلى الجامعة، أن عدم وجود "دورات مياه" يعتبر أزمة حقيقية، خاصة للفتيات والسيدات، كما أن هناك مشكلة وهى أن كبار السن لا يتحملون احتباس البول، ويستخدمون زوايا المحطة، والأماكن المظلمة فى عملية البول، مما يهدد بضياع شكلها الجمالى، وضياع أعمال التجديد والترميم، والأزمة الحقيقية فى البنات والسيدات وكيف يقضين حاجتهن وهن على سفر؟

وطالب الأهالى من المسئولين التدخل العاجل، وإنشاء دورات مياه خاصة بمحطة سكة حديد زفتى، والحفاظ على الهيئة العامة للمكان، ومساعدة البسطاء فى قضاء حاجتهم خلال السفر.



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