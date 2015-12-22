إغلاق 7 منشآت طبية خاصة مخالفة للمواصفات الصحية بالمنيا

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على إغلاق 7 منشآت طبية غير حكومية متنوعة التخصصات الطبية بمدينة بنى مزار، خلال إحدى الحملات الصحية التى نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية.

وقال الدكتور ناجح طه مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، إنه تم إغلاق 7 منشآت طبية غير حكومية بمدينة بنى مزار، من ضمنهم 2 معمل تحاليل طبية، مشيراً إلى أن قرار الغلق جاء لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانبه أكد محافظ المنيا، أنه لا تهاون مع المخالفات التى تمثل تهديداً لصحة المواطنين، ولابد من ضرورة التعامل بحزم وشدة مع كل ما يخص قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية.

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